В Пензе мужчину приговорили к 13 годам за госизмену и призывы к экстремизму

Москва19 мая Вести.Пензенский областной суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя, который был обвинен в государственной измене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает прокуратура региона.

В 2022 году фигурант передал представителю спецслужб другой страны достоверные сведения о военнослужащем, участвовавшем в СВО. А в 2023 году в одном из мессенджеров он оставил комментарий экстремитстского характера, который был направлен против бойцов ВС РФ.

Суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима написано на сайте прокуратуры Пензенской области

Также мужчина лишен права заниматься администрированием сайтов и каналов и размещать материалы в интернете в течение двух лет.