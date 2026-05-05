Жителя Пензы осудили на 2 года условно за реабилитацию нацизма в интернете

Жителя Пензы осудили на 2 года условно за реабилитацию нацизма Жителя Пензы осудили на 2 года условно за реабилитацию нацизма в интернете

Москва5 мая Вести.В Пензе 25-летний местный житель осужден на 2 года условно за реабилитацию нацизма в интернете ("в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

С ноября 2022 по август 2023 гг. мужчина в публичном канале одного из мессенджеров размещал комментарии, одобряющие идеологию и практику нацизма во время Великой Отечественной войны (ВОВ), отрицающие факт оккупации фашистской Германией территории СССР и распространяющие заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

[Фигуранту] назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в … [интернете] на срок 2 года говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.