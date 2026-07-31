В Орле подростка будут судить за реабилитацию нацизма и оправдание терроризма

Подросток пойдет под суд в Орле за реабилитацию нацизма В Орле подростка будут судить за реабилитацию нацизма и оправдание терроризма

Москва31 июл Вести.Подросток предстанет перед судом в Орле по делу о реабилитации нацизма – юноша публиковал посты с одобрением преступных взглядов и действий руководства нацистской Германии во время Второй мировой войны. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Установлено, что в апреле прошлого года фигурант, придерживающийся радикально-экстремистских взглядов, публиковал в одном из мессенджеров посты с поддержкой деятельности одной из террористических организаций.

Также весной 2025 года молодой человек разместил публикацию, в которой выразил положительное отношение к фактам преступных действий, установленных Нюрнбергским трибуналом, а также одобрение преступных взглядов и действий руководства нацистской Германии во время Второй мировой войны сказано в сообщении

В отношении него было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма и реабилитации нацизма.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.