Москва19 маяВести.В Орле 17-летнего юношу обвиняют в реабилитации нацизма и публичном оправдании терроризма. По решению суда его отправили под домашний арест, сообщает СУ СК России по региону.
Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ… Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По версии следствия, несовершеннолетний размещал в социальных сетях сообщения, содержащие признаки указанных преступлений, в том числе – позитивную оценку нацизма.