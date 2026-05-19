В Орле юношу отправили под домашний арест по делу о реабилитации нацизма

В Орле 17-летний юноша обвиняется в реабилитации нацизма и оправдании терроризма В Орле юношу отправили под домашний арест по делу о реабилитации нацизма

Москва19 мая Вести.В Орле 17-летнего юношу обвиняют в реабилитации нацизма и публичном оправдании терроризма. По решению суда его отправили под домашний арест, сообщает СУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ… Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, несовершеннолетний размещал в социальных сетях сообщения, содержащие признаки указанных преступлений, в том числе – позитивную оценку нацизма.