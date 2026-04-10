Москва10 апрВести.В Ставропольском крае 18-летний юноша оштрафован за 2 эпизода публичного оправдания терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Как установлено, молодой человек, придерживаясь радикально-экстремистских взглядов, размещал в аккаунте в одной из соцсетей и в одном из мессенджеров информацию, содержащую призывы к осуществлению террористической деятельности.
Назначено наказание в виде штрафа, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и страниц электронных или информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 2 годаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Фигурант полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.