Житель Архангельска осужден на 2 года за оправдание и пропаганду терроризма

Житель Архангельска осужден за публичное оправдание и пропаганду терроризма

Москва10 апр Вести.Житель Архангельска признан виновным и осужден на 2 года колонии за публичное оправдание и пропаганду террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Как установлено, в апреле 2025 года мужчина в публичном чате одного из мессенджеров размещал комментарии, поддерживающие идеологию терроризма и оправдывающие осуществление террористической деятельности.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области.

[48-летнему фигуранту] назначено наказание в виде 2 лет … колонии общего режима говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Мужчина также на 2 года лишен права заниматься администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, в том числе в интернете.

В ходе допросов на стадии предварительного следствия он дал признательные показания.