Суд отправил в колонию жителя Адыгеи за оправдание и призывы к терроризму

Москва23 апр Вести.Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Адыгеи по делу об оправдании и призывах к террористической деятельности в интернете. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Кузнецова Михаила Викторовича, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ… Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Согласно материалам уголовного дела, публикации, содержавшие оправдания террористов и призывы к насилию над людьми, не исповедующими ислам, фигурант размещал в сети. Следствие установило три подобных поста, среди них – одобрение действий радикалов "Аль-Каиды" (международная террористическая организация, запрещена в РФ).