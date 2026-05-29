Москва29 маяВести.Второй Восточный окружной военный суд признал виновным жителя Томской области в оправдании терроризма и назначил ему пять лет колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону в пятницу.
Кроме заключения мужчине запретили деятельность в интернете, связанной с публичным размещением обращений, в том числе в мессенджерах, на 2 года.
Фигурант уголовного дела размещал в … мессенджере Telegram комментарии, оправдывающие совершение террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры РФговорится в сообщении
Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по Томской области.