Житель Забайкалья получил 5 лет 2 месяца колонии за оправдание терроризма

Житель Забайкалья приговорен к 5 годам колонии за оправдание терроризма Житель Забайкалья получил 5 лет 2 месяца колонии за оправдание терроризма

Москва21 апр Вести.Житель Забайкальского края признан решением 2-го Восточного окружного военного суда виновным в публичном оправдании терроризма и получил 5 лет 2 месяца лишения свободы, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в мессенджере МАХ.

Прокуратура Забайкальского края поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя региона Сергея Джгереная. Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет") отметили в сообщении

В октябре 2022 года мужчина в одном из каналов в популярной социальной сети разместил текст, в котором оправдывал террористическую деятельность.

Обвиняемый признал вину в полном объеме. Сейчас он находится под стражей.

Помимо реального срока, суд запретил Джгереная заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, каналов, размещением комментариев, публикаций в электронных информационно-телекоммуникационных сетях сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.