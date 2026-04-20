Москва20 апрВести.В Адыгее возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего по факту оправдания терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Как установлено, в январе подросток разместил в соцсети, признанной экстремистской и запрещенной в РФ, видеоролик, на котором зафиксированы последствия разрушительного ракетного удара по многоквартирным домам и гражданским автомобилям в одном из населенных пунктов, и открыто оправдывал действия террористов, давая положительную оценку последствиям удара.
Фигуранту … предъявлено обвинение, по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действийсказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.