Москва19 маяВести.В отношении жителя Кизляра возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма в интернете (п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России по Республике Дагестан.
По версии следствия, в декабре 2025 года подозреваемый разместил в одной из общедоступных групп в сети аудиофайл, содержащий высказывания, направленные на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, а также искажающие исторические сведения о событиях Второй мировой войны.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Дагестанговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, продолжается работа по закреплению доказательств.