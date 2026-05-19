В отношении жителя Кизляра возбуждено дело о реабилитации нацизма в интернете

Москва19 мая Вести.В отношении жителя Кизляра возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма в интернете (п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России по Республике Дагестан.

По версии следствия, в декабре 2025 года подозреваемый разместил в одной из общедоступных групп в сети аудиофайл, содержащий высказывания, направленные на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, а также искажающие исторические сведения о событиях Второй мировой войны.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Дагестан говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, продолжается работа по закреплению доказательств.