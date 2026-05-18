Жителя Дагестана обвинили в террористической деятельности В Махачкале местного жителя судят за изготовление взрывчатки

Москва18 мая Вести.Уголовное дело против жителя Махачкалы возбудили в Дагестане — его подозревают в террористической деятельности и попытке изготовления взрывчатки. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Дагестан.

Подозреваемый, разделяя идеологию международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, в период с декабря 2025 года на территории города Махачкалы путем уговоров и убеждений вовлекал местных жителей, в том числе несовершеннолетнего, в деятельность террористической организации говорится в сообщении

Мужчина не ограничился только вербовкой: через интернет и один из мессенджеров он искал инструкции, как сделать самодельное взрывное устройство. После того как он изучил нужные материалы, мужчина приобрёл химические компоненты и другие предметы, необходимые для изготовления взрывчатки в домашних условиях.

Правоохранительные органы провели обыск в доме подозреваемого и обнаружили химические вещества, металлические детали, электротехнические приспособления и другие компоненты, которые вполне могли пойти на сборку самодельной бомбы.

Материалы для возбуждения уголовного дела предоставила региональная служба ФСБ. Следствие попросило суд принять строгие меры в отношении подозреваемого. В итоге мужчину отправили под арест, сейчас он находится в следственном изоляторе.