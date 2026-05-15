Житель Хабаровского края обвиняется в реабилитации нацизма за комментарий в сети

Дело о реабилитации нацизма возбуждено в отношении жителя Хабаровского края Житель Хабаровского края обвиняется в реабилитации нацизма за комментарий в сети

Москва15 мая Вести.Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в интернете возбуждено в отношении 27-летнего жителя поселка Ванино Хабаровского края, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Следствие считает, что в начале мая подозреваемый написал в чате одного из мессенджеров комментарий, в котором высказал негативное отношение к празднованию дней воинской славы и памятных дат России, связанных с защитой Отечества.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю написали в пресс-службе

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, ведется следствие.