Житель Самары получил 6,5 лет колонии за посты о георгиевской ленте и ВС РФ

Суд отправил жителя Самары в колонию за комментарии в Telegram Житель Самары получил 6,5 лет колонии за посты о георгиевской ленте и ВС РФ

Москва28 апр Вести.Самарский областной суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в реабилитации нацизма, публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, а также публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, сообщается в Telegram-канале суда.

Было установлено, что житель Самары Г. опубликовал в Telegram комментарии с нецензурной бранью в отношении георгиевской ленточки, а также с заведомо ложными сведениями о ситуации в городе Буча Киевской области весной 2022 года. Кроме того, он призывал к уничтожению российских военнослужащих, участвующих в СВО.

28 апреля 2026 года Г. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 354.1, п. "д" ч. 2 ст. 207.3, ч. 2 ст. 280 УК РФ. Ему окончательно назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы… с отбыванием наказания… в исправительной колонии общего режима говорится в публикации

Кроме того, подсудимый лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в электронных сетях, в том числе интернете, на 3 года 6 месяцев.