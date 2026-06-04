Жителя Самары приговорили к 16 годам за госизмену

В Самаре мужчине дали 16 лет по делу о госизмене Жителя Самары приговорили к 16 годам за госизмену

Москва4 июн Вести.Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил 35-летнего жителя Самары к 16 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

По данным ведомства, мужчина предоставлял украинскому медиапропагандисту фото и видео одного из объектов ТЭК региона для нанесения ударов беспилотниками. Кроме того, он разделял деструктивную идеологию воюющих на стороне Украины вооруженных формирований и проукраинского режима в целом.

В отношении него было возбуждено уголовное дело о публичном оправдании проукраинских террористических организаций и госизмене.

Фигурант признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении

Также ему предстоит выплатить штраф 300 тысяч рублей.