В Мурманске студента приговорили к 15 годам за госизмену и помощь Украине

Москва2 июн Вести.Северный флотский военный суд вынес приговор в отношении студента из Мурманска. Как сообщает пресс-служба суда, юношу признали виновным в госизмене, сборе для Украины информации о военных объектах, а также публикации призывов к сепаратизму.

По материалам суда, третьекурсник одного из мурманских вузов, будучи негативно настроенным к специальной военной операции и российской власти, связался в одном из мессенджеров с представителем запрещенной в России организации.

По заданию куратора он размещал в Telegram-канале сведения о наборе информаторов и разведчиков для сбора данных о секретных объектах, а также подготовки и распространения запрещенных материалов.

В феврале 2025 года подсудимый разместил в Telegram-канале материал, содержащий сведения о современном сепаратизме, и направленный на разрушение системы власти в России. Также он занимался подготовкой материалов с призывами к сепаратизму и подрыву конституционного строя РФ.

Противоправная деятельность М. была пресечена в связи с его задержанием сотрудниками правоохранительных органов в г. Мурманске 15 мая 2025 года говорится в сообщении

По обвинению в государственной измене и участии в деятельности террористической организации его приговорили к 15 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый своей вины не признал.