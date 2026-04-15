Томский подросток приговорен к 6,5 годам лишения свободы за теракт и госизмену

Москва15 апр Вести.Второй Восточный окружной военный суд призвал виновным подростка из Томской области в государственной измене и совершении теракта. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции в своем Telegram-канале.

Согласно материалам расследования, подросток разделял идеи о смене государственного строя и пытался вступить в соответствующую радикальную организацию. В интернет-сообществе молодой человек установил контакт в том числе с представителями экстремистов и Службы безопасности Украины (СБУ). В итоге сотрудник киевской спецслужбы предложил за денежное вознаграждение совершить диверсию на железной дороге, на что подросток ответил согласием.

25 апреля 2025 года на участке железной дороги подросток снял соединяющие между собой рельсы накладки, создав условия для схода поездов. Однако преступный умысел не был доведен до конца благодаря своевременным действиям российских силовиков.

По итогам рассмотрения дела суд назначил несовершеннолетнему террористу наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 6 месяцев в воспитательной колонии.