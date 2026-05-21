Жителя донецкой Горловки осудили на 17 лет за госизмену

Москва21 мая Вести.Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя донецкой Горловки, признав его виновным в государственной измене и публичных призывах к терроризму. Мужчине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба инстанции.

Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Гамзина Владислава Дмитриевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 (три преступления), ст. 275 УК РФ… Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении суда в мессенджере MAX

По версии следствия, в 2023 году фигурант дважды оставлял в социальных сетях комментарии, призывающие к убийству президента России, а в 2024-м опубликовал пост, "призывающий к осуществлению разрушительных действий в отношении гражданских объектов".

Осенью 2024-го мужчина связался с неизвестным, действующим в интересах противника, и начал сбор сведений о месте расположения российских артиллеристов, которые позже были переданы представителю вражеской разведки.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.