Москва5 июнВести.Ивановский областной суд вынес приговор в отношении 55-летнего жителя Кинешмы. Мужчина признан виновным в государственной измене, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области в MAX. Осужденный собирал и передавал иностранной разведке сведения для использования против безопасности Российской Федерации.
Установлено, что через интернет фигурант сотрудничал с представителями СБУ.
Выполняя конкретные поручения сотрудников СБУ, мужчина за денежное вознаграждение осуществлял шпионаж, а именно собирал и передавал противнику информацию о месте расположения предприятия ОПК,… способах проникновения на его территорию,… типе и предназначении выпускаемой им продукции военного назначения…говорится в сообщении
Виновный приговорен к 15 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 300 000 рублей.