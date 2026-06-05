Житель Кинешмы осужден на 15 лет по статье о госизмене

В Ивановской области вынесен приговор о госизмене Житель Кинешмы осужден на 15 лет по статье о госизмене

Москва5 июн Вести.Ивановский областной суд вынес приговор в отношении 55-летнего жителя Кинешмы. Мужчина признан виновным в государственной измене, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области в MAX. Осужденный собирал и передавал иностранной разведке сведения для использования против безопасности Российской Федерации.

Установлено, что через интернет фигурант сотрудничал с представителями СБУ.

Выполняя конкретные поручения сотрудников СБУ, мужчина за денежное вознаграждение осуществлял шпионаж, а именно собирал и передавал противнику информацию о месте расположения предприятия ОПК,… способах проникновения на его территорию,… типе и предназначении выпускаемой им продукции военного назначения… говорится в сообщении

Виновный приговорен к 15 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 300 000 рублей.