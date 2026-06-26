К 15 годам приговорили жителя Иркутска за госизмену и содействие в диверсии

Жителя Иркутска осудили на 15 лет за госизмену и содействие в диверсии К 15 годам приговорили жителя Иркутска за госизмену и содействие в диверсии

Москва26 июн Вести.Суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Иркутска, который советовал, на каком предприятии региона лучше совершить диверсию, а также сфотографировал объект РФ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона в мессенджере MAX.

32-летний мужчина обвиняется в госизмене и пособничестве в совершении диверсии.

Установлено, что в 2024 году фигурант начал переписываться с представителем иностранного государства, осуществляющего деятельность, направленную против безопасности РФ.

Так, иркутянин узнал, что украинцы хотят осуществить диверсию в Иркутской области.

Подсудимый предложил украинским спецслужбам осуществить диверсию на одном из предприятий на территории Иркутска. В ходе переписки с неустановленным лицом подсудимый получил задание – собрать информацию об указанном им объекте, и согласился выполнить его отмечается в сообщении

С помощью дрона мужчина снял расположение зданий, сооружений, системы охраны, мест уязвимости, территории и прилегающей территории предприятия. Он хотел передать снимки украинским спецслужбам.

Мужчину задержали в 2024 году, свою вину он признал частично.