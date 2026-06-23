Матрос-контрактник получил 15 лет за госизмену и диверсию

Матрос осужден за госизмену и диверсию на аэродроме в Мурманской области Матрос-контрактник получил 15 лет за госизмену и диверсию

Москва23 июн Вести.Северный флотский военный суд вынес приговор по делу матроса-контрактника Г., которого обвиняли в государственной измене и диверсии, сопряженной с посягательством на объекты Вооруженных Сил РФ.

По версии следствия, в мае минувшего года военнослужащий, будучи дежурным оператором комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который прикрывал военный аэродром в Мурманской области, вступил в переписку с незнакомцем в Telegram.

Отмечается, что мужчина искал способ дополнительного заработка и действовал в инициативном порядке.

В ходе общения Г. передал указанному лицу изготовленное им с помощью камеры мобильного телефона фотоизображение графика технического обслуживания комплекса РЭБ говорится в сообщении пресс-службы суда

После этого будущий фигурант расследования выполнил задание куратора и повредил комплекс РЭБ, перерезав кабели управления жгутов двух модулей радиопомех комплекса с помощью канцелярских ножниц

За это матросу-контрактнику обещали вознаграждение – 2500 долларов США.

В результате действий военнослужащего возникла угроза поражения аэродрома и расположенной на нем авиатехники ВКС России беспилотниками и высокоточным оружием, так как порча комплекса повлекла за собой длительное неконтролируемое командованием Северного флота отключение радиоподавления воздушного пространства.

В итоге военнослужащего приговорили к 15 годам лишения свободы. Три года он проведет в тюрьме, а затем будет переведен в колонию строгого режима.