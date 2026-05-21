Нижегородского жителя осудили на 20 лет за госизмену Нижегородцу вынесли приговор за госизмену и финансирование терроризма

Москва21 мая Вести.Инженера-конструктора из Нижегородской области приговорили к 20 годам лишения свободы по статьям о госизмене и финансировании терроризма. Подробности сообщает пресс-служба Второго Западного окружного военного суда.

Как установил суд, 35-летний осужденный перевел движению "Артподготовка" (признана террористической организацией и запрещена на территории РФ) 7 800 рублей, а также собрал и передал иностранной разведке сведения об одном из промышленных объектов региона. После задержания мужчина сбежал из больницы, куда его доставили с жалобами на плохое самочувствие, но через 3 дня был задержан.

Суд назначил подсудимому окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет... говорится в сообщении

5 лет он проведет в тюрьме, остальную часть срока - в исправительной колонии строгого режима. Также ему выписан штраф в размере 400 тысяч рублей с ограничением свободы на срок 1 год.