ФСБ: задержанный за госизмену заявил об угрозах родным со стороны куратора ВСУ

ФСБ: виновный в госизмене россиянин заявил, что куратор ВСУ угрожал его родным ФСБ: задержанный за госизмену заявил об угрозах родным со стороны куратора ВСУ

Москва15 мая Вести.Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ обнародовал кадры допроса мужчины, обвиняемого в государственной измене. По его словам, он был завербован человеком, представившимся Сергеем, который утверждал, что связан со Службой безопасности Украины.

В ходе допроса мужчина заявил, что после первого контакта куратор начал угрожать его родственникам, требуя сотрудничества. Под давлением, как заявляет мужчина, он согласился выполнять указания.

В последующих встречах он начал настаивать на угрозах моим родственникам. После чего я согласился с ним сотрудничать сказал злоумышленник

Далее ему были предоставлены документы для поездки, денежные средства и SIM-карта для связи. Он прибыл в Нижний Новгород, где приобрел телефон и сообщил о своем местонахождении.

По его словам, ему сообщили о необходимости забрать в определенной точке предметы, среди которых находились взрывные устройства, а также БПЛА, документы и средства связи.

После прибытия в назначенный район мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его признали виновным в преступлениях по статьям п. "в" ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ), ст. 275 (госизмена). Он получил наказание в виде 21 года колонии строгого режима, также ему предъявили штраф размере 700 тысяч рублей.