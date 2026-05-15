ФСБ: завербованный для терактов в Нижегородской области гражданин получил 21 год

Москва15 мая Вести.Вступил в законную силу приговор Нижегородского областного суда в отношении россиянина 1976 года рождения по обвинению в госизмене и других преступлениях. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Согласно этой информации, гражданин родился в Киеве, а в 2024 году во время своего проживания на Украине был завербован СБУ в целях совершения за деньги в Нижегородской области терактов с использованием беспилотников.

В материале сказано, что исполнитель под руководством куратора обучился конспиративным способам связи с помощью мессенджера, обращению со взрывчатыми веществами, а также был проинструктирован о способах и методах выполнения заданий. Кроме того, по данным ЦОС, исполнителю дали денег для проведения подрывной деятельности.

При выполнения задания по организации тайниковой закладки фигурант был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России говорится в материале

В ЦОС уточнили, что у задержанного были изъяты взрывные устройства и взрывчатые вещества, а также БПЛА, документы и средства связи.

Гражданина РФ признали виновным в преступлениях по статьям п. "в" ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ), ст. 275 (госизмена). Он получил наказание в виде 21 года колонии строгого режима, также ему предъявили штраф размере 700 тысяч рублей.

В ФСБ добавили, что спецслужбы Украины ищут в интернете, соцсетях и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий.