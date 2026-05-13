ФСБ: россиянин получил 22 года за подготовку терактов против судей в Тамбове

Москва13 мая Вести.Военный суд назначил 46-летнему россиянину приговор в виде лишения свободы на 22 года за попытку устроить террористические акты в отношении судей Тамбовской области. Информацию об этом обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина РФ Милосердова Алексея Юрьевича 1980 г. р., причастного к террористической деятельности в интересах украинских спецслужб говорится в материале

Согласно приговору, осужденный должен отбывать первые четыре года в обычной тюрьме, а остальную часть - в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

По информации ФСБ, после начала спецоперации Милосердов постоянно заходил на проукраинские интернет-ресурсы, включая сайты националистических объединений. В сообщении сказано, что в 2024-м мужчина был завербован через мессенджер Telegram украинскими спецслужбами для совершения терактов в отношении судей Тамбовского областного и арбитражного судов. При данных преступлениях исполнитель должен быть использовать самодельные взрывные устройства, говорится в материале.

В ЦОС добавили, что деятельность мужчины была своевременно выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ, а при задержании у него изъяли две бомбы. По информации ЦОС, в телефоне россиянина была обнаружена переписка с украинским куратором.