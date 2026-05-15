Готовивший теракт в Нижнем Новгороде хотел использовать для этого 4 БПЛА ФСБ: диверсант готовился совершить теракт в Нижнем Новгороде с помощью 4 БПЛА

Москва15 мая Вести.Готовивший теракт в Нижнем Новгороде мужчина намеревался совершить его с помощью четырех беспилотников. Об этом он заявил на допросе, кадры которого опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Злоумышленник заявил, что по приезде в Нижний Новгород купил телефон и сим-карту для связи с украинскими спецслужбами. Кураторы киевского режима посылали мужчину в различные точки области для проверки наличия там связи.

Позже задержанный признался, что прибыл в другую точку, где обустроил схрон взрывчатого устройства и четырех беспилотников. Там же его задержали сотрудники ФСБ России.

15 мая сотрудники Нижегородского областного суда вынесли приговор мужчине, который намеревался устроить теракт в Нижнем Новгороде. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием в колонии строгого режима и судебного штрафа в размере 700 тыс. рублей.