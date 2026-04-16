Мастеру из Люберец дали 16 лет за перевод 2000 руб. террористической организации Жителя Люберец приговорили к 16 годам за финансирование террористов

Москва16 апр Вести.Второй Западный окружной военный суд вынес приговор мастеру по ремонту техники из подмосковных Люберец, финансировавшему запрещенную и признанную в РФ террористической организацию "Артподготовка". Ему дали 16 лет, сообщает ТАСС.

Мужчина совершил пять переводов на общую сумму около двух тысяч рублей, которые предназначались террористической организации. Делал он это через сервис Donation Alerts.

Хорошко окончательно назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме, конфисковать сумму в размере 2 201,59 рублей отмечается в сообщении

Также мужчину признали виновным в участии в "Артподготовки".

Защита подсудимого настаивала на оправдательном приговоре, так как его действия не привели к массовым разрушениям, и он не думал, что его деньги пошли на террористические цели.