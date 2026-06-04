В Оренбурге осудили местного жителя за совершение и подготовку диверсий

Жителю Оренбургской области вынесен приговор за диверсии В Оренбурге осудили местного жителя за совершение и подготовку диверсий

Москва4 июн Вести.В Оренбурге мужчина привлечен к уголовной ответственности за совершение диверсии и подготовку к ней. Об этом сообщает региональная прокуратура в MAX.

По материалам суда, в сентябре 2025 года подсудимый получил в Сети предложение от неизвестного о заработке. Фигурант сфотографировал пять базовых станций сотовой связи и указал их координаты, получив за это 1 тысячу рублей.

30 сентября 2025 года по указанию куратора мужчина поджег аккумуляторные батареи климатического шкафа на улице Трудовой поселка Саракташ. Причиненный ущерб составил более 26 тысяч рублей.

Позднее мужчина должен был по указанию неустановленного лица поджечь еще одну станцию связи и даже приобрел для этого необходимое, однако не успел реализовать свой умысел, поскольку был задержан… говорится в сообщении

Позднее мужчина должен был по указанию неустановленного лица поджечь еще одну станцию связи и даже приобрел для этого необходимое, однако не успел реализовать свой умысел, поскольку был задержан…

Суд приговорил обвиняемого к 12 годам 6 месяцев лишения свободы. Первые 2 года он проведет в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строгого режима.