Житель Воронежской области пойдет под суд по делу о диверсии Обвиняемый в диверсии житель Воронежской области предстанет перед судом

Москва5 июн Вести.В Воронежской области завершено расследование в отношении местного жителя, обвиняемого в диверсии по указанию телефонных мошенников, материалы в ближайшее время будут направлены в суд. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, в июне 2025 года 42-летний житель города Поворино под воздействием телефонных аферистов взял кредиты в нескольких банках и перевел им порядка 1,1 миллиона рублей. После этого неизвестные предложили мужчине поджечь нескольких электроподстанций, пообещав выплатить вознаграждение для погашения кредитов, на что фигурант согласился.

От сотрудников украинских спецслужб в мессенджере он получил координаты электроподстанций, видеоинструкцию и фотографии с описанием способа совершения преступления.

В конце июня 2025 года фигурант, находясь на территории Поворинского и Борисоглебского районов, осуществил поджог электроподстанций, фиксируя происходящее на видео и отправляя его кураторам. При попытке очередного поджога его преступные действия были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ России по Воронежской области говорится в сообщении

В отношении него было возбуждено уголовное дело о диверсии и прохождении обучения в целях осуществления диверсионной деятельности. В рамках расследования дела имущество фигуранта на сумму более 2 миллионов рублей было арестовано.

Также по факту противоправных действий сотрудников спецслужб Украины, склонивших мужчину к совершению преступлений, расследуется уголовное дело о диверсии, совершенная организованной группой. Причастные к совершению преступления устанавливаются.