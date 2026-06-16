В Волгограде перед судом предстанет несовершеннолетняя, совершившая диверсию

В Волгограде перед судом предстанет 17-летняя девушка, совершившая диверсию В Волгограде перед судом предстанет несовершеннолетняя, совершившая диверсию

Москва16 июн Вести.В Волгограде перед судом предстанет 17-летняя девушка, обвиняемая в двух эпизодах диверсии. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По данным следствия, 17-летняя девушка в одном из мессенджеров согласилась на предложение неустановленного лица (уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) за деньги поджигать оборудования базовых станций операторов сотовой связи.

В декабре 2025 года подросток получила координаты двух станций в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах Волгограда и подробную инструкцию.

Приобретя легковоспламеняющуюся жидкость, [она] поочередно прибыла к каждому из объектов и осуществила поджоги оборудования, фиксируя происходящее на камеру мобильного телефона. Видеозапись она отправила куратору, который обещал щедро заплатить, но не сдержал обещание говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Причиненный ущерб оценивается на сумму более 1,5 млн рублей.

Таким образом, подросток обвиняется в 2 эпизодах по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору, повлекшая причинение значительного имущественного ущерба).

Расследование уголовного дела завершено — с обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.