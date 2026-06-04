СК: двух жителей Саранска обвинили в диверсии на железной дороге

В Саранске предъявлено обвинение в совершении диверсии на железной дороге СК: двух жителей Саранска обвинили в диверсии на железной дороге

Москва4 июн Вести.В Саранске двум молодым людям предъявлено обвинение в совершении диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры, сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России 18-летнему и 17-летнему жителям Саранска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору) говорится в сообщении

По версии следствия, 2 мая 2026 года юноши подожгли релейный шкаф на перегоне Ялга – Саранск Куйбышевской железной дороги. Заказ о поджоге они получили через мессенджер от неизвестного человека, который, по версии следствия, действовал в интересах Украины. Заказчик пообещал заплатить за поджог 35 тысяч рублей.

Поджог повлёк повреждение важного объекта транспортной инфраструктуры, обеспечивающего безопасность движения поездов.

Преступников задержали почти сразу сотрудники УФСБ по Республике Мордовия. Следователи СК на транспорте вместе с сотрудниками ЛО МВД России на транспорте: провели обыски, допросили подозреваемых и назначили ряд судебных экспертиз.

В результате, несовершеннолетний обвиняемый помещён под домашний арест, его старший товарищ отправлен под стражу.

Следствие продолжается. Правоохранители выясняют все детали случившегося и ищут других людей, которые могли быть причастны к организации этого преступления.