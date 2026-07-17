Подростку предъявили обвинение в совершении диверсии на Свердловской ж/д

На Урале подростку предъявили обвинение в совершении диверсии на железной дороге Подростку предъявили обвинение в совершении диверсии на Свердловской ж/д

Москва17 июл Вести.В Свердловской области 17-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении диверсии на железной дороге (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

В начале июля обвиняемый, общаясь в социальных сетях со злоумышленником, согласился совершить диверсию на объекте ж/д транспорта. Позднее он прибыл на Свердловскую железную дорогу в черте Екатеринбурга, где поджег два релейных шкафа, выполняющих функции регулирования движения поездов, а также иное железнодорожное имущество. После совершения преступления подросток скрылся, однако был оперативно установлен и задержан.

Проведены обыски, проверки показаний на месте, назначен комплекс судебных экспертиз… По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведение следственных действий продолжается. Устанавливаются все обстоятельства, а также иные соучастники преступной деятельности.