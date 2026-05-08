Москва8 маяВести.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу 17-летнего подростка, обвиняемого в попытке поджога электроподстанции. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
По данным следствия, в апреле этого года юноша пытался поджечь объект инфраструктуры в одном из районов Екатеринбурга. Было возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.
Мера пресечения обвиняемому избрана в виде заключения под стражу на срок по 6 июля 2026 годасказано в сообщении
Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.