В Ростовской области за теракт на железной дороге будут судить 18-летнего юношу

В Ростовской области будут судить юношу, устроившего теракт на железной дороге В Ростовской области за теракт на железной дороге будут судить 18-летнего юношу

Москва18 июн Вести.В Ростовской области будут судить 18-летнего юношу, устроившего теракт на железной дороге в декабре 2025 года. Об этом сообщает Западное МСУТ СК России.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Ростовской области. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, 10 декабря фигурант поджег релейный шкаф на железнодорожной станции Зерноград, а через две недели – еще один объект инфраструктуры Северо-Кавказской железной дороги. При этом свои действия он снимал на камеру.

Предполагается, что на преступления молодой человек пошел ради денег, которые ему обещал неизвестный в переписке в одном из мессенджеров. Уточняется, что вознаграждение он в итоге получил, сумма не указана.