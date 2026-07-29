Двое подростков в Приморье получили за теракт на ж/д 7 и 6,5 лет колонии

В Приморье двух подростков лишили свободы за совершение теракта на ж/д Двое подростков в Приморье получили за теракт на ж/д 7 и 6,5 лет колонии

Москва29 июл Вести.В Приморском крае вынесен обвинительный приговор в отношении 15-летнего и 16-летнего жителей города Лесозаводска, они осуждены за совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, сообщается в MAX-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Установлено, что в мае 2025 года один из подростков в мессенджере получил предложение за денежное вознаграждение совершить поджог объектов железнодорожной инфраструктуры. Он привлек своего приятеля. Куратор предоставил им инструкции по совершению преступления и пообещал выплатить 80 тысяч рублей. По его указанию подростки подожгли релейный и батарейный шкафы, предназначенные для регулирования движения поездов на перегоне станций Ружино – Лесозаводск Дальневосточной железной дороги, и зафиксировали процесс на камеру мобильного телефона, после чего скрылись с места преступления. За содеянное организатор перечислил им 8 тысяч рублей, оценив выполненные работы по присланному ими видео.

Суд приговорил виновных к 7 годам и 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии отмечается в сообщении

Приговор не вступил в законную силу.