Суд отправил в колонию подростков за теракты на железной дороге на Урале За совершение терактов на железной дороге осуждены пятеро жителей Красноуральска

Москва3 июл Вести.В Свердловской области вынесен приговор в отношении пяти местных жителей в возрасте от 16 до 18 лет, признанных виновными в совершении терактов на железной дороге летом 2024 года. Об этом Следственный комитет России.

Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении пяти жителей Красноуральска в возрасте от 16 до 18 лет. Действия обвиняемых, в зависимости от роли каждого, квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ, а также по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ… Одному из осужденных назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев, другому — в виде 6 лет, остальным трем — по 8 лет лишения свободы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, фигуранты подожгли оборудование цифровой связи в Красноуральске, а потом пытались поджечь локомотив, но не успели, так как были задержаны силовиками. Отмечается, что на преступления они пошли по заданию заказчика, который действовал в интересах Украины. За теракты подросткам обещали заплатить 100 тысяч рублей, при этом деньги они так и не получили.

Трое несовершеннолетних будут отбывать наказание в воспитательной колонии, еще двое – в ИК общего режима.