В Мурманской области за теракты осудили четырех школьников Четырех школьников осудили за теракты в Мурманской области

Москва11 июн Вести.Северный флотский военный суд вынес приговор по делу четырех школьников из города Апатиты Мурманской области. Молодых людей обвиняли в совершении терактов группой лиц по предварительному сговору.

Фигурантов признали виновными. Трое из них, которые на момент совершения преступлений являлись несовершеннолетними, получили 8 лет, 7 лет 6 месяцев и 6 лет исправительной колонии.

Один из подсудимых к моменту вынесения приговора достиг совершеннолетия – ему назначено 6 лет лишения свободы в колонии общего режима говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой суда

Было установлено, что в апреле минувшего года один из молодых людей в поисках денег на личные нужды познакомился в Telegram с неизвестным и получил от него задание поджечь узел связи радиовещания в Апатитах. Впоследствии юноша с подельником выполнили преступное поручение, сняв свои действия на видео для отчета, и получили за это 25 тысяч рублей.

Затем те же школьники, которые привлекли еще двух учащихся, подожгли два погрузочно-транспортных мотовоза на железнодорожной станции Апатиты, выполнив второе задание неизвестного собеседника из Telegram.