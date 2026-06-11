Москва11 июнВести.Северный флотский военный суд вынес приговор по делу четырех школьников из города Апатиты Мурманской области. Молодых людей обвиняли в совершении терактов группой лиц по предварительному сговору.
Фигурантов признали виновными. Трое из них, которые на момент совершения преступлений являлись несовершеннолетними, получили 8 лет, 7 лет 6 месяцев и 6 лет исправительной колонии.
Один из подсудимых к моменту вынесения приговора достиг совершеннолетия – ему назначено 6 лет лишения свободы в колонии общего режимаговорится в заявлении, опубликованном пресс-службой суда
Было установлено, что в апреле минувшего года один из молодых людей в поисках денег на личные нужды познакомился в Telegram с неизвестным и получил от него задание поджечь узел связи радиовещания в Апатитах. Впоследствии юноша с подельником выполнили преступное поручение, сняв свои действия на видео для отчета, и получили за это 25 тысяч рублей.
Затем те же школьники, которые привлекли еще двух учащихся, подожгли два погрузочно-транспортных мотовоза на железнодорожной станции Апатиты, выполнив второе задание неизвестного собеседника из Telegram.