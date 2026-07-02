В Прикамье 18-летнего юношу приговорили к 7 годам колонии за терроризм

В Пермском крае осужден 18-летний поджигатель трансформаторной подстанции В Прикамье 18-летнего юношу приговорили к 7 годам колонии за терроризм

Москва2 июл Вести.В Прикамье вынесен приговор в отношении 18-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении терактов и склонении к террористической деятельности. Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, юноше назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

18-летний житель Пермского края признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 и одного преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ… Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Следствию удалось доказать, что в марте 2025 года фигурант, будучи еще несовершеннолетним, с помощью бензина и зажигалки дважды поджег трансформаторную подстанцию в Краснокамском городском округе. Сам он в ходе допроса признался, что пошел на преступление по указаниям неизвестного, который обещал ему за это деньги.

Кроме того, юноша сам вел канал с тремя подписчиками в одной из соцсетей, где склонял знакомых к терроризму.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.