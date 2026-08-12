Подросток пойдет под суд в Пермском крае за совершение теракта

В Прикамье подростка ждет суд за совершение теракта Подросток пойдет под суд в Пермском крае за совершение теракта

Москва12 авг Вести.В Пермском крае завершено расследование уголовного дела о теракте, фигурантом которого стал 15-летний подросток, материалы направлены в суд, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в мессенджере с юношей связался неизвестный, который предложил совершить противоправное деяние за денежное вознаграждение. Ночью 19 февраля этого года подросток при помощи горючей смеси поджег базовую станцию сотовой связи в городе Березники.

Преступными действиями обвиняемый дестабилизировал работу телекоммуникационного оборудования. Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю сказано в сообщении

На время следствия фигурант находился под домашним арестом.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.