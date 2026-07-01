На Ставрополье двух несовершеннолетних будут судить за покушение на теракт

На Ставрополье несовершеннолетние обвиняются в покушении на теракт На Ставрополье двух несовершеннолетних будут судить за покушение на теракт

Москва1 июл Вести.Двух несовершеннолетних жителей Ставропольского края будут судить по делу о покушении на террористический акт, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Подробности сообщает СУ СК РФ по региону. 15- и 17-летним жителям села Нины Советского городского округа предъявлено обвинение.

По материалам следствия, в апреле 2026 года обвиняемые в мессенджере Telegram договорились совершить теракт за денежное вознаграждение.

Действуя по заданию украинского куратора, они приобрели горюче-смазочные материалы и изготовили самодельное зажигательное устройство, с помощью которого попытались поджечь базовую станцию сотовой связи в селе Нины в Советском городском округе говорится в сообщении

В феврале 2026 года 15-летний фигурант получил задание поджечь почтовое отделение и газорегуляторный пункт в селе. Огонь не распространился по объектам, преступление не было доведено до конца.

В ходе взаимодействия следователей СК РФ и оперативных сотрудников краевых управлений ФСБ и МВД РФ подростков задержали. Они заключены под стражу. Обвиняемые признали вину и раскаялись в содеянном.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий для сбора и закрепления доказательственной базы. Устанавливаются личности кураторов.