Москва19 июнВести.В Железноводске сотрудники полиции задержали двоих молодых людей по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом в MAX сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
По материалам следствия, в мае 2026 года фигуранты работали курьерами и планировали сбыть наркотические средства на территории Пятигорска.
Преступные действия подозреваемых не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку они были задержаны сотрудниками полицииговорится в сообщении
Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. В настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия.