Двое несовершеннолетних жителей Ставрополья подозреваются в сбыте наркотиков В Железноводске двое несовершеннолетних задержаны при попытке сбыта наркотиков

Москва19 июн Вести.В Железноводске сотрудники полиции задержали двоих молодых людей по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом в MAX сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По материалам следствия, в мае 2026 года фигуранты работали курьерами и планировали сбыть наркотические средства на территории Пятигорска.

Преступные действия подозреваемых не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку они были задержаны сотрудниками полиции говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. В настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия.