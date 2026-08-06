Под Красноярском полиция задержала семейную пару наркозакладчиков Свыше 50 г метадона изъято у семейной пары закладчиков из Красноярского края

Москва6 авг Вести.Семейная пара задержана в Сосновоборске по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщила пресс-служба УМВД России по Красноярскому краю в мессенджере МАХ.

Как установили полицейские, мужчина 1986 и женщина 1991 г. р. более двух месяцев работали закладчиками в одном из интернет-магазинов. Крупные партии наркотиков "поднимали" на территории краевого центра, а затем, расфасовав на более мелкие партии, распространяли в Сосновоборске и в близлежащих населенных пунктах. У задержанных по месту жительства и в местах сделанных ими закладок изъято свыше 50 грамм метадона отметили в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело за сбыт запрещенных веществ, совершенный в крупном размере и при отягчающих обстоятельствах. Оба подозреваемых находятся в СИЗО, им грозит до 15 лет лишения свободы.