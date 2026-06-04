В Новосибирске вынесен приговор по уголовному делу о наркоторговле

Жители Новосибирска отправятся на 7 лет в колонию за наркоторговлю В Новосибирске вынесен приговор по уголовному делу о наркоторговле

Москва4 июн Вести.Трое жителей Новосибирска признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору через интернет в крупном размере, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Установлено, что подсудимые в 2023 году приобрели оптовую партию гашиша весом свыше 420 граммов, расфасовали его и частично разместили в закладки в Новосибирске. Их задержали. Наркотики были изъяты.

Суд назначил виновным 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима отмечается в сообщении

В доход государства конфискованы мобильные телефоны, использованные при совершении преступления.