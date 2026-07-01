Жительницу Нижневартовска осудили на 7 лет за распространение наркотиков

В Нижневартовске вынесен приговор по делу о незаконном обороте наркотиков Жительницу Нижневартовска осудили на 7 лет за распространение наркотиков

Москва1 июл Вести.В Нижневартовске городской суд вынес обвинительный приговор по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном организованной группой, в крупном размере. Об этом прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сообщает в MAX.

По данным гособвинителя, с апреля 2025 года подсудимая, местная жительница, действуя в составе организованный группы, занималась незаконным сбытом наркотических средств. Запрещенные вещества она распространяла через тайники-закладки.

При попытке реализовать наркотики ее противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, наркотические средства изъяты из незаконного оборота говорится в сообщении

Виновной назначено наказание в виде 7 лет исправительной колонии общего режима.