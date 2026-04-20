На Камчатке взята под стражу обвиняемая в незаконном обороте наркотиков

Москва20 апр Вести.Суд Петропавловска-Камчатского удовлетворил ходатайство следствия и принял решение о заключении под стражу женщины, обвиняемой в преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщается в MAX-канале инстанции города.

Следствие установило, что женщина 1987 года рождения незаконно приобрела и хранила с целью сбыта наркотики массой 1,1 грамма. Сотрудники полиции задержали подозреваемую.

Суд учел все обстоятельства и избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток отмечается в сообщении

По информации суда, в апреле 2025 года гражданка уже была осуждена за подобное преступление на 5 лет лишения свободы с отсрочкой его отбывания до достижения ее ребенком 14-ти лет. В августе 2025 года наказание было заменено на ограничение свободы сроком на 2 года.