Москва7 июнВести.Суд в Республике Хакасия приговорил к 3,5 года колонии жительницу города Черногорска по делу о создании наркопритона и сбыте наркотиков. Об этом сообщает МВД по республике.
В ноябре 2025 года женщина продала синтетический наркотик, а через месяц организовала и содержала притон для потребления синтетических наркотических средств.
Ранее она уже отбывала срок за сбыт наркотиков.
Судом фигурантка признана виновной в совершении инкриминируемых преступных деяний. Женщина приговорена к 3 годам и 6 месяцам лишения свободынаписано в MAX
Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу вступил.