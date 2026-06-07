Москва7 июнВести.Суд в Республике Хакасия приговорил к 3,5 года колонии жительницу города Черногорска по делу о создании наркопритона и сбыте наркотиков. Об этом сообщает МВД по республике.

В ноябре 2025 года женщина продала синтетический наркотик, а через месяц организовала и содержала притон для потребления синтетических наркотических средств.

Ранее она уже отбывала срок за сбыт наркотиков.

Судом фигурантка признана виновной в совершении инкриминируемых преступных деяний. Женщина приговорена к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы

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Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу вступил.