Десять лет дали женщине-наркокурьеру из Владивостока

Москва13 апр Вести.Суд города Артема приговорил 26-летнюю жительницу Владивостока к 10 годам колонии общего режима за покушение на сбыт наркотиков через интернет-магазин и легализацию денежных средств, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере MAX.

С сентября по ноябрь 2024 года женщина состояла в организованной группе, сбывавшей наркотики бесконтактным способом, с заказом через теневой сегмент интернета.

Фигурантка выполняла отведенную ей роль "розничного курьера", размещая наркотики в тайниках-закладках с последующей передачей информации другим членам организованной группы. Те, в свою очередь, в интернет-магазине создавали рекламу о наименовании, количестве и стоимости доступных к приобретению наркотических средств, а также способах их оплаты отметили в сообщении

Женщина также конвертировала криптовалюту и обналичивала ее через банкоматы, получив таким образом с продажи наркотиков свыше 31 тысячи рублей.

Помимо 10 лет колонии, суд назначил ей штраф в 40 тысяч рублей, а также конфисковал в собственность государства автомобиль Toyota RAV4, который она использовала при распределении "закладок", и весь полученный доход. Приговор в законную силу не вступил.