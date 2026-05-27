Студентка Приморья осуждена почти на 10 лет колонии за хранение наркотиков

Москва27 мая Вести.Студентка Уссурийского колледжа осуждена к лишению свободы на 9 лет 6 месяцев за хранение и покушение на незаконный сбыт наркотических средств, сообщается в MAX-канале объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края.

Установлено, что в марте 2025 года 18-летняя девушка, потребляющая наркотики, за денежное вознаграждение интернет-магазина, выполняла роль "курьера". Она размещала дозы в закладки и передавала данные в онлайн-магазин. Развозить товар ей помогал знакомый на мотоцикле.

Сотрудники полиции задержали ее, когда она пыталась оборудовать закладку и передать ее местонахождение в районе улицы Некрасова. В ходе обыска были изъяты: метилэфедрон общей массой 0,2 г и мефедрон общей массой 0,32 г, что является значительным размером.

Суд признал подсудимую виновной в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков отмечается в сообщении.

По совокупности преступлений ей назначено 9 лет 6 месяцев исправительной колонии общего режима с лишением управлять транспортными средствами на 3 года.