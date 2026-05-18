Участница ОПГ из Владивостока осуждена на 11 лет за попытку сбыта 1 кг наркотика

Москва18 мая Вести.Участница организованной преступной группы из Владивостока получила 11 лет колонии за покушение на сбыт 11 кг наркотических средств, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

В январе 2022 года в Москве задержали участника ОПГ, который собирался переслать наркотики во Владивосток. Тогда под контролем правоохранителей он заменил сверток на муляж, который поместил в массажер для ног и направил во столицу Приморья.

Получив муляж наркотического средства общим весом 1 кг в отделении курьерской службы, осужденная перевезла его к себе домой, где хранила с целью последующего сбыта на территории Приморского края. Однако довести преступный умысел до конца женщина не смогла, поскольку была задержана написали в пресс-службе

При обыске в квартире женщины нашли остатки другой партии наркотиков, которую она сбыла ранее.

Суд назначил 48-летней виновной наказание в виде 11 лет исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.