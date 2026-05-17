В Красноярском крае женщину приговорили к 11 годам за сбыт наркотиков

Жительницу Красноярского края осудили за сбыт наркотика "шоколад" В Красноярском крае женщину приговорили к 11 годам за сбыт наркотиков

Москва17 мая Вести.Жительницу Красноярского края приговорили к 11 годам за сбыт наркотических средств. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по региону.

По данным ведомства, осужденная 1994 года рождения занималась реализацией наркотика "шоколад" на территории Бородино и Рыбинского района. Полиция выявила факт преступления в июле 2025 года.

Сотрудники ОУР провели комплекс мероприятий, в результате которого в момент сбыта у гражданки было изъято более килограмма наркотического средства "шоколад" говорится в сообщении МВД

Было возбуждено 20 уголовных дел по п. "а", "г" ч. 4 ст. 228 прим. 1 и ч. 5 ст. 228 прим. 1 УК РФ. Суд приговорил женщину к 11 годам лишения свободы.